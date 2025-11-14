  1. В Украине
  2. / Общество

Эти профессии не распознает по названию даже искусственный интеллект — кто такой аэрозольщик и выставщик

08:12, 14 ноября 2025
Какие профессии ищут работодатели, но о них вы, возможно, никогда не слышали.
Эти профессии не распознает по названию даже искусственный интеллект — кто такой аэрозольщик и выставщик
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине официально существует 9267 профессий, и значительная часть из них остается малоизвестной для широкой аудитории. Государственная служба занятости напомнила о уникальных возможностях рынка труда и рассказала о трех редких специальностях, которые мало кто может узнать даже по названию. Это не под силу даже искусственному интеллекту.

Аэрозольщик — мастер стеклянных форм

Аэрозольщики работают в сфере стеклодувной промышленности, где создают изделия с помощью аэродинамических технологий. Их работа сочетает:

  • формирование стеклянной заготовки аэрозольным методом;
  • шлифование и полирование;
  • использование специального оборудования.

Образование можно получить в колледжах или университетах — от специальностей по дизайну и технологиям до инженерных направлений, связанных с производством стекла.

Багермейстер — специалист землесосного судна

Багермейстеры управляют землесосными судами, которые работают на водоемах. Эти суда используют для:

  • углубления рек и озер;
  • очистки дна;
  • добычи песка, гравия или других материалов;
  • строительства гидротехнических сооружений.

Специалист обычно имеет высшее морское образование по направлению «Морской и внутренний водный транспорт» или профессионально-техническую подготовку по багермейстерским работам.

Выставщик — оператор печей для стекла и керамики

Выставщики отвечают за обжиг керамических и стеклянных изделий. В их обязанности входит:

  • контроль работы печей;
  • загрузка материалов;
  • поддержание необходимой температуры;
  • оценка качества готовой продукции.

Профессия требует профессионально-технического образования, обычно печника, а также обучения непосредственно на производстве — ведь каждое предприятие имеет свою специфику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]