Эти профессии не распознает по названию даже искусственный интеллект — кто такой аэрозольщик и выставщик
В Украине официально существует 9267 профессий, и значительная часть из них остается малоизвестной для широкой аудитории. Государственная служба занятости напомнила о уникальных возможностях рынка труда и рассказала о трех редких специальностях, которые мало кто может узнать даже по названию. Это не под силу даже искусственному интеллекту.
Аэрозольщик — мастер стеклянных форм
Аэрозольщики работают в сфере стеклодувной промышленности, где создают изделия с помощью аэродинамических технологий. Их работа сочетает:
- формирование стеклянной заготовки аэрозольным методом;
- шлифование и полирование;
- использование специального оборудования.
Образование можно получить в колледжах или университетах — от специальностей по дизайну и технологиям до инженерных направлений, связанных с производством стекла.
Багермейстер — специалист землесосного судна
Багермейстеры управляют землесосными судами, которые работают на водоемах. Эти суда используют для:
- углубления рек и озер;
- очистки дна;
- добычи песка, гравия или других материалов;
- строительства гидротехнических сооружений.
Специалист обычно имеет высшее морское образование по направлению «Морской и внутренний водный транспорт» или профессионально-техническую подготовку по багермейстерским работам.
Выставщик — оператор печей для стекла и керамики
Выставщики отвечают за обжиг керамических и стеклянных изделий. В их обязанности входит:
- контроль работы печей;
- загрузка материалов;
- поддержание необходимой температуры;
- оценка качества готовой продукции.
Профессия требует профессионально-технического образования, обычно печника, а также обучения непосредственно на производстве — ведь каждое предприятие имеет свою специфику.
