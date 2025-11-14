Эти профессии не распознает по названию даже искусственный интеллект — кто такой аэрозольщик и выставщик

Какие профессии ищут работодатели, но о них вы, возможно, никогда не слышали.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине официально существует 9267 профессий, и значительная часть из них остается малоизвестной для широкой аудитории. Государственная служба занятости напомнила о уникальных возможностях рынка труда и рассказала о трех редких специальностях, которые мало кто может узнать даже по названию. Это не под силу даже искусственному интеллекту.

Аэрозольщик — мастер стеклянных форм

Аэрозольщики работают в сфере стеклодувной промышленности, где создают изделия с помощью аэродинамических технологий. Их работа сочетает:

формирование стеклянной заготовки аэрозольным методом;

шлифование и полирование;

использование специального оборудования.

Образование можно получить в колледжах или университетах — от специальностей по дизайну и технологиям до инженерных направлений, связанных с производством стекла.

Багермейстер — специалист землесосного судна

Багермейстеры управляют землесосными судами, которые работают на водоемах. Эти суда используют для:

углубления рек и озер;

очистки дна;

добычи песка, гравия или других материалов;

строительства гидротехнических сооружений.

Специалист обычно имеет высшее морское образование по направлению «Морской и внутренний водный транспорт» или профессионально-техническую подготовку по багермейстерским работам.

Выставщик — оператор печей для стекла и керамики

Выставщики отвечают за обжиг керамических и стеклянных изделий. В их обязанности входит:

контроль работы печей;

загрузка материалов;

поддержание необходимой температуры;

оценка качества готовой продукции.

Профессия требует профессионально-технического образования, обычно печника, а также обучения непосредственно на производстве — ведь каждое предприятие имеет свою специфику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.