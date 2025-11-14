  1. В Україні
Ці професії не впізнає за назвою навіть штучний інтелект — хто такий аерозольник та виставник

08:12, 14 листопада 2025
Які професії шукають роботодавці, але про них ви, можливо, ніколи не чули.
В Україні офіційно існує 9267 професій, і значна частина з них залишається маловідомою для широкої аудиторії. Державна служба зайнятості нагадала про унікальні можливості ринку праці та розповіла про три рідкісні спеціальності, які мало хто може впізнати навіть за назвою. Це не під силу навіть штучному інтелекту.

Аерозольник — майстер скляних форм

Аерозольники працюють у сфері склодувної промисловості, де створюють вироби за допомогою аеродинамічних технологій. Їхня робота поєднує:

  • формування скляної заготовки аерозольним методом;
  • шліфування та полірування;
  • використання спеціального обладнання.

Освіту можна отримати в коледжах або університетах — від спеціальностей з дизайну та технології, до інженерних напрямів, пов’язаних із виробництвом скла.

Багермейстер — фахівець землесосного судна

Багермейстери керують землесосними суднами, що працюють на водоймах. Ці судна використовують для:

  • поглиблення річок та озер;
  • очищення дна;
  • видобутку піску, гравію чи інших матеріалів;
  • будівництва гідротехнічних споруд.

Фахівець зазвичай має вищу морську освіту за напрямом «Морський та внутрішній водний транспорт» або професійно-технічну підготовку з багермейстерських робіт.

Виставник — оператор печей для скла та кераміки

Виставники відповідають за випал керамічних та скляних виробів. До їхніх обов’язків входить:

  • контроль роботи печей;
  • завантаження матеріалів;
  • підтримання необхідної температури;
  • оцінка якості готової продукції.

Професія вимагає професійно-технічної освіти, зазвичай пічника, а також навчання на виробництві — адже кожне підприємство має свою специфіку.

