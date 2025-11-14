На Сумщине суд наказал мужчину, который жестоко избил кошку после конфликта с соседями

Мужчина перелез через забор на соседний двор и несколько раз ударил кошку палкой — животное получило увечье.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Сумщине суд вынес приговор 32-летнему мужчине, которого признали виновным в незаконном проникновении в чужое домовладение и жестоком обращении с животным. Об этом сообщает областная прокуратура.

Что произошло

События произошли в мае 2025 года в селе Косовщина Сумского района.

Вечером обвиняемый перелез через ограждение и зашел на территорию соседнего двора, где находилась хозяйка дома. Мужчина вел себя неадекватно, поэтому женщина начала звать на помощь.

На ее крик откликнулись соседи и выгнали нарушителя со двора. В ответ разозленный мужчина схватил деревянную палку и несколько раз ударил соседскую кошку, которая пробегала рядом.

Животное выжило, однако получило увечья.

Решение суда

В суде обвиняемый признал свою вину, уверял, что искренне раскаялся и извинился перед потерпевшими.

По приговору суда его признали виновным в нарушении неприкосновенности жилья, а также жестоком обращении с животным и приговорили к 2 годам лишения свободы, при этом освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.