  1. В Украине

На Сумщине суд наказал мужчину, который жестоко избил кошку после конфликта с соседями

14:03, 14 ноября 2025
Мужчина перелез через забор на соседний двор и несколько раз ударил кошку палкой — животное получило увечье.
На Сумщине суд наказал мужчину, который жестоко избил кошку после конфликта с соседями
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Сумщине суд вынес приговор 32-летнему мужчине, которого признали виновным в незаконном проникновении в чужое домовладение и жестоком обращении с животным. Об этом сообщает областная прокуратура.

Что произошло

События произошли в мае 2025 года в селе Косовщина Сумского района.

Вечером обвиняемый перелез через ограждение и зашел на территорию соседнего двора, где находилась хозяйка дома. Мужчина вел себя неадекватно, поэтому женщина начала звать на помощь.

На ее крик откликнулись соседи и выгнали нарушителя со двора. В ответ разозленный мужчина схватил деревянную палку и несколько раз ударил соседскую кошку, которая пробегала рядом.

Животное выжило, однако получило увечья.

Решение суда

В суде обвиняемый признал свою вину, уверял, что искренне раскаялся и извинился перед потерпевшими.

По приговору суда его признали виновным в нарушении неприкосновенности жилья, а также жестоком обращении с животным и приговорили к 2 годам лишения свободы, при этом освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]