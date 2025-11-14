На Сумщине суд наказал мужчину, который жестоко избил кошку после конфликта с соседями
На Сумщине суд вынес приговор 32-летнему мужчине, которого признали виновным в незаконном проникновении в чужое домовладение и жестоком обращении с животным. Об этом сообщает областная прокуратура.
Что произошло
События произошли в мае 2025 года в селе Косовщина Сумского района.
Вечером обвиняемый перелез через ограждение и зашел на территорию соседнего двора, где находилась хозяйка дома. Мужчина вел себя неадекватно, поэтому женщина начала звать на помощь.
На ее крик откликнулись соседи и выгнали нарушителя со двора. В ответ разозленный мужчина схватил деревянную палку и несколько раз ударил соседскую кошку, которая пробегала рядом.
Животное выжило, однако получило увечья.
Решение суда
В суде обвиняемый признал свою вину, уверял, что искренне раскаялся и извинился перед потерпевшими.
По приговору суда его признали виновным в нарушении неприкосновенности жилья, а также жестоком обращении с животным и приговорили к 2 годам лишения свободы, при этом освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.
