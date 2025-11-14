На Сумщині суд покарав чоловіка, який жорстоко побив кішку після конфлікту з сусідами

Чоловік переліз через паркан на сусідське подвір’я та кілька разів ударив кішку палицею — тварина отримала каліцтво.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині суд виніс вирок 32-річному чоловікові, якого визнано винним у незаконному проникненні до чужого домоволодіння та жорстокому поводженні з твариною. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Що сталося

Події відбулися у травні 2025 року в селі Косівщина Сумського району.

Увечері обвинувачений переліз через огорожу та зайшов на територію сусідського подвір’я, де перебувала власниця будинку. Чоловік поводився неадекватно, тому жінка почала кликати на допомогу.

На її крик відгукнулись сусіди й вигнали порушника з двору. У відповідь розлючений чоловік схопив дерев’яну палицю та кілька разів ударив сусідську кішку, яка пробігала поруч.

Тварина вижила, однак отримала каліцтво.

Рішення суду

У суді обвинувачений провину свою визнав, запевняв, що щиро розкаявся, попросив вибачення у потерпілих.

За вироком суду його визнано винним в порушенні недоторканності житла, а також жорстокому поводженні з твариною та засуджено до 2 років позбавлення волі, при цьому звільнено від відбування покарання з випробовуванням строком на 3 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.