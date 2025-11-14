  1. В Україні

На Сумщині суд покарав чоловіка, який жорстоко побив кішку після конфлікту з сусідами

14:03, 14 листопада 2025
Чоловік переліз через паркан на сусідське подвір’я та кілька разів ударив кішку палицею — тварина отримала каліцтво.
На Сумщині суд покарав чоловіка, який жорстоко побив кішку після конфлікту з сусідами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині суд виніс вирок 32-річному чоловікові, якого визнано винним у незаконному проникненні до чужого домоволодіння та жорстокому поводженні з твариною. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Що сталося

Події відбулися у травні 2025 року в селі Косівщина Сумського району.

Увечері обвинувачений переліз через огорожу та зайшов на територію сусідського подвір’я, де перебувала власниця будинку. Чоловік поводився неадекватно, тому жінка почала кликати на допомогу.

На її крик відгукнулись сусіди й вигнали порушника з двору. У відповідь розлючений чоловік схопив дерев’яну палицю та кілька разів ударив сусідську кішку, яка пробігала поруч.

Тварина вижила, однак отримала каліцтво.

Рішення суду

У суді обвинувачений провину свою визнав, запевняв, що щиро розкаявся, попросив вибачення у потерпілих.

За вироком суду його визнано винним в порушенні недоторканності житла, а також жорстокому поводженні з твариною та засуджено до 2 років позбавлення волі, при цьому звільнено від відбування покарання з випробовуванням строком на 3 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]