Кабмин внес изменения в Положение об Уполномоченном по делам ЕСПЧ и Положение о Минюсте

Правительство уточнило полномочия Минюста по формированию и реализации государственной политики в сфере защиты интересов Украины в ЕСПЧ при рассмотрении дел о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кабинет Министров 13 ноября внёс изменения в Положение об Уполномоченном по делам Европейского суда по правам человека и Положение о Министерстве юстиции Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Положение о Министерстве юстиции Украины дополнено отдельными функциями, предусмотренными законодательными и нормативно-правовыми актами, в частности уточнены полномочия Минюста в части формирования и реализации государственной политики в сфере защиты интересов Украины в ЕСПЧ при рассмотрении дел о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, координации выполнения его решений, в сфере международного правового сотрудничества по гражданским и уголовным делам и др.

Кроме того, в Положение о Минюсте имплементированы положения законов Украины «Об административной процедуре», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины “Об административной процедуре”».

