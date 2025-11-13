Кабмін вніс зміни до Положення про Уповноваженого у справах ЄСПЛ та Положення про Мін’юст

Уряд уточнив повноваження Мінʼюсту щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту інтересів України в ЄСПЛ під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Кабінет міністрів 13 листопада вніс зміни до Положення про Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Положення про Міністерство юстиції України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Положення про Міністерство юстиції України доповнено окремими функціями, передбаченими законодавчими та нормативно-правовими актами, зокрема, уточнено повноваження Мінʼюсту щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту інтересів України в ЄСПЛ під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, координації виконання його рішень, у сфері міжнародного правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах тощо.

Крім того, в Положення про Мінʼюст імплементовано положення законів України «Про адміністративну процедуру», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звʼязку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру»».

