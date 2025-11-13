Конкурс на должность руководителя государственного предприятия «Оператор ГТС» остановлен, — Юлия Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что конкурс на должность руководителя стратегического государственного предприятия «Оператор ГТС» официально остановлен.
Она подчеркнула, что такое решение принято в связи с обнародованием материалов расследования НАБУ о возможных злоупотреблениях в НАЭК «Энергоатом», в котором фигурирует одна из финалисток конкурса.
«В таких условиях продолжение конкурсной процедуры является несовместимым с принципами прозрачности, добросовестности и доверия к процессу», — заявила она.
Также Юлия Свириденко добавила, что конкурс будет возобновлен после дополнительной проверки добросовестности его участников.
