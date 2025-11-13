Конкурс на посаду керівника державного підприємства «Оператор ГТС» зупинено, — Юлія Свириденко

Юлія Свириденко повідомила, що конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників.

Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства «Оператор ГТС» офіційно зупинено.

Вона підкреслила, що таке рішення ухвалено у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК «Енергоатом», в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу.

«У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу», - заявила вона.

Також Юлія Свириденко додала, конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників.

