Кабмин разрешил бронировать работников компаний, которые разрабатывают оборонные технологии без привлечения бюджетных средств

20:41, 13 ноября 2025
Правительство обновило правила для определения критически важных предприятий.
Кабмин разрешил бронировать работников компаний, которые разрабатывают оборонные технологии без привлечения бюджетных средств
Кабинет Министров 13 ноября обновил постановление, которое определяет порядок предоставления статуса критически важного предприятия. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Отмечается, что теперь в перечень могут попасть компании, которые разрабатывают оборонные технологии и инновации без привлечения бюджетных средств — на основании контрактов с Министерством обороны. Также уточнены требования к объемам бронирования работников таких предприятий.

«Принятые изменения вводят новый критерий для определения критически важными предприятий, учреждений и организаций, которые занимаются разработкой инноваций в сфере обороны — в частности в направлении создания и совершенствования вооружения и военной техники без использования бюджетных средств. Такие предприятия работают на основании договоров или контрактов, заключенных с Министерством обороны», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндравтив.

В Минэкономики добавили, что принятие акта будет способствовать устойчивому функционированию предприятий, разрабатывающих оборонные инновации, которые играют важную роль в обеспечении экономической устойчивости и обороноспособности государства.

