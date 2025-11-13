  1. В Україні

Кабмін дозволив бронювати працівників компаній, що розробляють оборонні технології без залучення бюджетних коштів

20:41, 13 листопада 2025
Уряд оновив правила для визначення критично важливих підприємств.
Кабмін дозволив бронювати працівників компаній, що розробляють оборонні технології без залучення бюджетних коштів
Кабінет Міністрів 13 листопада оновив постанову, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що тепер до переліку можуть потрапити компанії, що розробляють оборонні технології та інновації без залучення бюджетних коштів — на підставі контрактів із Міністерством оборони. Також уточнено вимоги до обсягів бронювання працівників таких підприємств.

«Прийняті зміни запроваджують новий критерій для визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, які здійснюють розробку інновацій у сфері оборони — зокрема у напрямі створення та вдосконалення озброєння і військової техніки без використання бюджетних коштів. Такі підприємства працюють на підставі договорів або контрактів, укладених із Міністерством оборони», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

У Мінекономіки додали, що прийняття акта сприятиме сталому функціонуванню підприємств, що розробляють оборонні інновації, які відіграють важливу роль у забезпеченні економічної стійкості та обороноздатності держави.

