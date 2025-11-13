  1. В Украине

Правительство внесло изменения в Положение об АРМА

21:26, 13 ноября 2025
Предусмотрено, что АРМА разрабатывает и утверждает ориентировочные планы управления активами, вносит в них изменения, а также по обращению прокурора осуществляет мероприятия по идентификации активов, арестованных в уголовном производстве.
Кабинет Министров изложил в новой редакции Положение о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, с целью приведения его в соответствие с Законом Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Среди прочего предусмотрено, что АРМА:

  • по обращению прокурора осуществляет мероприятия по идентификации активов, арестованных в уголовном производстве;
  • разрабатывает и утверждает ориентировочные планы управления активами, вносит в них изменения;
  • определяет субъектов оценочной деятельности, государственные банки, хозяйствующие субъекты и специализированные организации, которые привлекаются АРМА с целью хранения активов, а также других лиц, которые могут предоставлять АРМА услуги или выполнять работы, необходимые для выполнения его задач, в порядке, установленном Законом «О публичных закупках»;
  • осуществляет меры, направленные на обеспечение хранения активов до момента их передачи соответствующему управляющему активом или реализации;
  • осуществляет управление банковскими металлами, на которые наложен арест в уголовном производстве, а также в исковом производстве по делам о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, путем хранения в индивидуальных банковских сейфах на основании договоров хранения ценностей, заключенных с государственными банками;
  • осуществляет меры, направленные на выбор способа передачи в управление активов, которые имеют признаки культурных ценностей;
  • осуществляет меры по реализации на электронных аукционах (торгах) в электронной торговой системе, администрирование которой осуществляется хозяйствующим субъектом государственного сектора экономики и которая используется для приватизации государственного и коммунального имущества в соответствии с Законом «О приватизации государственного и коммунального имущества», активов, принятых в управление, — в порядке и сроки, определенные КМУ, и др.

