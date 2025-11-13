Уряд вніс зміни до Положення про АРМА

Передбачено, що АРМА розробляє та затверджує орієнтовні плани управління активами, вносить до них зміни, а також за зверненням прокурора здійснює заходи з ідентифікації активів, арештованих у кримінальному провадженні.

Кабінет Міністрів виклав у новій редакції Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Серед іншого, передбачено, що АРМА:

за зверненням прокурора здійснює заходи з ідентифікації активів, арештованих у кримінальному провадженні;

розробляє та затверджує орієнтовні плани управління активами, вносить до них зміни;

визначає субʼєктів оціночної діяльності, державні банки, субʼєктів господарювання та спеціалізовані організації, які залучаються АРМА з метою зберігання активів, інших осіб, які можуть надавати АРМА послуги, виконувати роботи, необхідні для виконання його завдань, у порядку, встановленому ЗУ «Про публічні закупівлі»;

здійснює заходи, спрямовані на забезпечення зберігання активів до моменту їх передачі відповідному управителю активом або реалізації;

здійснює управління банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, шляхом їх зберігання в індивідуальних банківських сейфах на підставі договорів зберігання цінностей, укладених з державними банками;

здійснює заходи, спрямовані на вибір способу передачі в управління активів, які мають ознаки культурних цінностей;

здійснює заходи з реалізації на електронних аукціонах (торгах) в електронній торговій системі, адміністрування якої здійснюється субʼєктом господарювання державного сектору економіки, яка використовується для приватизації державного і комунального майна відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна», прийнятих в управління активів, у порядку та строки, визначені КМУ, тощо.

