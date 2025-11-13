  1. В Україні

Уряд вніс зміни до Положення про АРМА

21:26, 13 листопада 2025
Передбачено, що АРМА розробляє та затверджує орієнтовні плани управління активами, вносить до них зміни, а також за зверненням прокурора здійснює заходи з ідентифікації активів, арештованих у кримінальному провадженні.
Уряд вніс зміни до Положення про АРМА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів виклав у новій редакції Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Серед іншого, передбачено, що АРМА:

  • за зверненням прокурора здійснює заходи з ідентифікації активів, арештованих у кримінальному провадженні;
  • розробляє та затверджує орієнтовні плани управління активами, вносить до них зміни;
  • визначає субʼєктів оціночної діяльності, державні банки, субʼєктів господарювання та спеціалізовані організації, які залучаються АРМА з метою зберігання активів, інших осіб, які можуть надавати АРМА послуги, виконувати роботи, необхідні для виконання його завдань, у порядку, встановленому ЗУ «Про публічні закупівлі»;
  • здійснює заходи, спрямовані на забезпечення зберігання активів до моменту їх передачі відповідному управителю активом або реалізації;
  • здійснює управління банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, шляхом їх зберігання в індивідуальних банківських сейфах на підставі договорів зберігання цінностей, укладених з державними банками;
  • здійснює заходи, спрямовані на вибір способу передачі в управління активів, які мають ознаки культурних цінностей;
  • здійснює заходи з реалізації на електронних аукціонах (торгах) в електронній торговій системі, адміністрування якої здійснюється субʼєктом господарювання державного сектору економіки, яка використовується для приватизації державного і комунального майна відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна», прийнятих в управління активів, у порядку та строки, визначені КМУ, тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України АРМА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]