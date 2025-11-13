  1. В Украине

Кабмин изменил порядок выплат ВПО за уничтоженное жилье — обновлены правила формирования очереди

21:56, 13 ноября 2025
В случае, если лицо, указанное в перечне получателей компенсации из числа ВПО, не подало исполнителю программы обращение о финансировании приобретения жилья в течение 30 календарных дней со дня выдачи жилищного сертификата, будет формироваться новый перечень лиц из числа ВПО.
Кабмин изменил порядок выплат ВПО за уничтоженное жилье — обновлены правила формирования очереди
Фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в Порядок предоставления внутренне перемещенным лицам компенсации за поврежденные/уничтоженные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предусмотрено, что в случае, если лицо, указанное в перечне получателей компенсации из числа внутренне перемещенных лиц, не подало исполнителю программы обращение о финансировании приобретения жилья в течение 30 календарных дней со дня выдачи жилищного сертификата, формируется новый перечень лиц из числа внутренне перемещенных лиц. Исполнитель программы рассматривает обращения о финансировании приобретения жилья в порядке очередности их поступления от лиц из ранее сформированных перечней и включенных в новые перечни.

В случае получения обращения о финансировании приобретения жилья от лица, указанного в перечне получателей компенсации из числа внутренне перемещенных лиц, и отсутствия средств на его обеспечение в соответствии с Порядком предоставления внутренне перемещенным лицам компенсации за поврежденные/уничтоженные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, финансирование осуществляется на общих основаниях в соответствии с Порядком предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины ВПЛ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]