Кабмин изменил порядок выплат ВПО за уничтоженное жилье — обновлены правила формирования очереди

В случае, если лицо, указанное в перечне получателей компенсации из числа ВПО, не подало исполнителю программы обращение о финансировании приобретения жилья в течение 30 календарных дней со дня выдачи жилищного сертификата, будет формироваться новый перечень лиц из числа ВПО.

Фото: suspilne.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в Порядок предоставления внутренне перемещенным лицам компенсации за поврежденные/уничтоженные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предусмотрено, что в случае, если лицо, указанное в перечне получателей компенсации из числа внутренне перемещенных лиц, не подало исполнителю программы обращение о финансировании приобретения жилья в течение 30 календарных дней со дня выдачи жилищного сертификата, формируется новый перечень лиц из числа внутренне перемещенных лиц. Исполнитель программы рассматривает обращения о финансировании приобретения жилья в порядке очередности их поступления от лиц из ранее сформированных перечней и включенных в новые перечни.

В случае получения обращения о финансировании приобретения жилья от лица, указанного в перечне получателей компенсации из числа внутренне перемещенных лиц, и отсутствия средств на его обеспечение в соответствии с Порядком предоставления внутренне перемещенным лицам компенсации за поврежденные/уничтоженные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, финансирование осуществляется на общих основаниях в соответствии с Порядком предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.