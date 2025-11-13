  1. В Україні

Кабмін змінив порядок виплат ВПО за знищене житло — оновлено правила формування черги

21:56, 13 листопада 2025
У разі коли особа, зазначена у переліку отримувачів компенсації з числа ВПО, не подала виконавцю програми звернення про фінансування придбання житла протягом 30 календарних днів з дати видачі житлового сертифіката, то буде формуватися новий перелік осіб з числа ВПО.
Фото: suspilne.media
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку надання внутрішньо переміщеним особам компенсації за пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачено, що у разі коли особа, зазначена у переліку отримувачів компенсації з числа внутрішньо переміщених осіб, не подала виконавцю програми звернення про фінансування придбання житла протягом 30 календарних днів з дати видачі житлового сертифіката, формується новий перелік осіб з числа внутрішньо переміщених осіб. Виконавець програми розглядає звернення про фінансування придбання житла в порядку черговості їх надходження від осіб із попередньо сформованих переліків та включених до нових переліків.

У разі отримання звернення про фінансування придбання житла від особи, зазначеної у переліку отримувачів компенсації з числа внутрішньо переміщених осіб, та відсутності коштів на його забезпечення відповідно до Порядку надання внутрішньо переміщеним особам компенсації за пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, фінансування здійснюється на загальних підставах відповідно до Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна.

