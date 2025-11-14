  1. В Украине

В Украине готовятся запустить в работу Единый центр идентификации тел погибших

11:11, 14 ноября 2025
Единый центр идентификации тел погибших готов к запуску для проведения экспертиз в самых сложных случаях.
В Украине готовятся запустить в работу Единый центр идентификации тел погибших
В Украине проверили готовность к запуску Единого центра идентификации тел (останков) неопознанных лиц, погибших в результате вооруженной агрессии РФ. Это абсолютно новое помещение, построенное по современным стандартам судебно-медицинской экспертизы, которое станет частью общегосударственной системы судебно-медицинских учреждений Минздрава Украины.

Современная инфраструктура и стратегическое значение

«Министерство здравоохранения совместно с другими государственными институциями и международными партнерами последовательно развивает современную систему судебно-медицинских учреждений. Ее цель — совершенствование процессов идентификации тел и обеспечение высоких стандартов проведения экспертиз. Открытие Национального центра идентификации — безусловно, важный шаг в укреплении потенциала государства для проведения комплексных и высокоточных исследований в самых сложных случаях», — отметил заместитель министра здравоохранения Игорь Копач.

Центр создан для усиления возможностей государства в идентификации погибших в результате войны, а также в послевоенный период.

Совместная работа следователей, криминалистов и международных специалистов

Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко сообщил, что в Центре оборудованы постоянные рабочие места для следователей, криминалистов полиции, сотрудников уголовного розыска.

При необходимости к работе будут привлекаться специалисты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра и представители Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Для международных организаций — Международной комиссии по делам пропавших без вести и Международного комитета Красного Креста — также созданы необходимые условия.

Это позволит украинским экспертам работать совместно с международными коллегами, внедряя лучшие мировые практики судебно-медицинской идентификации.

Часть реформы судебно-медицинской системы

В Минздраве напомнили, что создание Центра — элемент более широкой реформы. С 2023 года областные бюро судебно-медицинской экспертизы были централизованы и перешли в сферу управления Министерства здравоохранения.

