В Україні готуються запустити в роботу Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих

11:11, 14 листопада 2025
Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих готовий до запуску для проведення експертиз у найскладніших випадках.
В Україні перевірили готовність до запуску Єдиного центру ідентифікації тіл (останків) невпізнаних осіб, загиблих внаслідок збройної агресії РФ. Це абсолютно нове приміщення, побудоване за сучасними стандартами судово-медичної експертизи, яке стане частиною загальнодержавної системи судово-медичних установ МОЗ України.

Сучасна інфраструктура та стратегічне значення

«Міністерство охорони здоров’я спільно з іншими державними інституціями та міжнародними партнерами послідовно розвиває сучасну систему судово-медичних установ. Її мета — вдосконалення процесів ідентифікації тіл та забезпечення високих стандартів проведення експертиз. Відкриття Національного центру ідентифікації, безумовно, важливий крок у зміцненні потенціалу держави для проведення комплексних і високоточних досліджень у найскладніших випадках», - зазначив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Копач.

Центр створено, щоб посилити можливості держави у ідентифікації загиблих внаслідок війни, а також у післявоєнний період.

Спільна робота слідчих, криміналістів та міжнародних фахівців

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко зазначив, що в Центрі облаштовано постійні робочі місця для слідчих, криміналістів поліції, працівників карного розшуку.

За потреби до роботи залучатимуть фахівців Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру та представників Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Для міжнародних організацій — Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти та Міжнародного комітету Червоного Хреста — також створено необхідні умови.

Це дозволить українським експертам працювати разом із міжнародними колегами, впроваджуючи найкращі світові практики судово-медичної ідентифікації.

Частина реформи судово-медичної системи

У МОЗ нагадали, що створення Центру — елемент ширшої реформи. З 2023 року обласні бюро судово-медичної експертизи були централізовані та перейшли у сферу управління МОЗ.

МОЗ

