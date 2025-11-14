Кабмин обновил правила киберзащиты критической инфраструктуры

Правительство изменило порядок киберзащиты критической инфраструктуры, утвердив обновленные обязательные требования.

Кабинет Министров обновил требования к киберзащите критической инфраструктуры, утвердив новую редакцию постановления № 518 от 19 июня 2019 года и определив актуальные обязательные правила и подходы к защите критически важных объектов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Обновлённые требования определяют организационно-методологические и технические условия обеспечения киберзащиты, обязательные для выполнения операторами критической инфраструктуры, а также владельцами или распорядителями объектов критической и критической информационной инфраструктуры.

Документ предусматривает, что киберзащита таких объектов должна осуществляться путём внедрения комплексных мер с учётом принципов управления рисками кибербезопасности. Все базовые меры киберзащиты определены как обязательные к выполнению.

Для качественного внедрения этих мер субъекты должны провести оценку текущего состояния киберзащиты соответствующих систем и сформировать текущий профиль киберзащиты. На основе каталога мер и с учётом риск-ориентированного подхода формируется также целевой профиль киберзащиты.

После этого субъекты критической инфраструктуры должны поэтапно и последовательно достичь целевого уровня киберзащиты путём внедрения определённых в профиле мер.

