Кабмін оновив правила кіберзахисту критичної інфраструктури

11:29, 14 листопада 2025
Уряд змінив порядок кіберзахисту критичної інфраструктури, затвердивши оновлені обов’язкові вимоги.
Кабмін оновив правила кіберзахисту критичної інфраструктури
Кабінет Міністрів оновив вимоги до кіберзахисту критичної інфраструктури, затвердивши нову редакцію постанови № 518 від 19 червня 2019 року та визначивши актуальні обов’язкові правила і підходи до захисту критично важливих об’єктів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Оновлені вимоги визначають організаційно-методологічні та технічні умови забезпечення кіберзахисту, обов’язкові для виконання операторами критичної інфраструктури, а також власниками чи розпорядниками об’єктів критичної та критичної інформаційної інфраструктури.

Документ передбачає, що кіберзахист таких об’єктів має здійснюватися через впровадження комплексних заходів з урахуванням принципів управління ризиками кібербезпеки. Усі базові заходи кіберзахисту визначені як обов’язкові для виконання.

Для якісного впровадження цих заходів суб’єкти повинні провести оцінювання поточного стану кіберзахисту відповідних систем та сформувати поточний профіль кіберзахисту. На основі каталогу заходів та з урахуванням ризик-орієнтованого підходу формується також цільовий профіль кіберзахисту.

Після цього суб’єкти критичної інфраструктури мають поетапно та послідовно досягти цільового рівня кіберзахисту шляхом впровадження визначених у профілі заходів.

Кабінет Міністрів України

