На Донетчине женщина 18 лет хранила в квартире тело умершей дочери – прокуратура

13:27, 14 ноября 2025
В Донецкой области правоохранители сообщили о подозрении 58-летней жительнице Константиновки, которая на протяжении 18 лет хранила в квартире тело умершей дочери. Об этом информирует Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, женщине инкриминируют злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины), а также надругательство над телом умершего человека (ч. 1 ст. 297 УК Украины).

Годы запущенности и принуждение к попрошайничеству

Прокуроры установили, что подозреваемая на протяжении многих лет не заботилась о двух своих дочерях: не обеспечивала их едой, лечением и надлежащими условиями проживания. Квартира, где жили дети, находилась в антисанитарном состоянии, без света, тепла и необходимых условий гигиены.

Младшую дочь мать принуждала попрошайничать и собирать еду на кладбище, а в случае отказа — запугивала и угрожала наказанием.

Смерть старшей дочери и сокрытие тела

В декабре 2006 года 22-летняя дочь умерла. Мать не сообщила об этом ни медикам, ни полиции. Младшей сестре она сказала, что та «спит», и заставила ее несколько дней ночевать рядом с телом. Также подозреваемая омывала и переодевала умершую и запрещала рассказывать кому-либо о произошедшем.

Позже, когда младшей дочери исполнилось 19 лет, она покинула дом и переехала в другой город. Она пыталась начать новую жизнь и долго не решалась рассказать о пережитом.

Обнаружение тела спустя 18 лет

В 2025 году девушка наконец обратилась к адвокатам и рассказала о случившемся. О возможном преступлении была уведомлена полиция. Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили мумифицированные останки старшей дочери, которые пролежали в помещении около 18 лет.

Дальнейшие следственные действия

В рамках уголовного производства подозреваемую направят на экспертизу для установления ее психического состояния в соответствии с законом.

