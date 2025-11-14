  1. В Україні

На Донеччині жінка 18 років зберігала у квартирі тіло померлої доньки – прокуратура

13:27, 14 листопада 2025
Коли молодшій потерпілій виповнилося 19 років, вона залишила домівку і звернулася до адвокатів.
На Донеччині жінка 18 років зберігала у квартирі тіло померлої доньки – прокуратура
У Донецькій області правоохоронці повідомили про підозру 58-річній мешканці Костянтинівки, яка протягом 18 років зберігала у квартирі тіло померлої доньки. Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, жінці інкримінують злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України), а також наругу над тілом померлої людини (ч. 1 ст. 297 КК України).

Роки занедбання і примус до жебракування

Прокурори встановили, що підозрювана протягом багатьох років не дбала про двох своїх доньок: не забезпечувала їх їжею, лікуванням і належними умовами проживання. Квартира, де жили діти, перебувала в антисанітарному стані, без світла, тепла та необхідної гігієни.

Молодшу доньку мати примушувала жебракувати та збирати їжу на кладовищі, а у разі відмови – залякувала та погрожувала покаранням.

Смерть старшої доньки і приховування тіла

У грудні 2006 року 22-річна донька померла. Мати не повідомила про це ані медиків, ані поліцію. Молодшій сестрі вона сказала, що та «спить», і примусила її кілька днів ночувати поруч із тілом. Також підозрювана обмивала й переодягала померлу та забороняла розповідати комусь про подію.

Згодом, коли молодшій дитині виповнилося 19 років, вона залишила дім і переїхала до іншого міста. Вона намагалася розпочати нове життя та довгий час не наважувалася розповісти про пережите.

Виявлення тіла через 18 років

У 2025 році дівчина нарешті звернулася до адвокатів і розповіла про пережите. Про можливий злочин було повідомлено поліцію. Під час огляду квартири правоохоронці виявили муміфіковані рештки старшої доньки, які пролежали в помешканні близько 18 років.

Подальші дії слідства

У межах кримінального провадження підозрювану направлять на експертизу для встановлення її психічного стану відповідно до закону.

