Купили автомобиль — как правильно оформить его в сервисном центре МВД
Вы приобрели новый автомобиль и хотите как можно скорее выехать на дорогу, но не знаете, с чего начать оформление? Чтобы пользоваться авто законно, его нужно зарегистрировать в сервисном центре МВД. Процедура проста, занимает немного времени и гарантирует, что ваше транспортное средство официально допущено к эксплуатации на дорогах Украины.
Когда нужно регистрировать авто
Согласно законодательству, владелец нового автомобиля имеет 10 дней с момента покупки для прохождения государственной регистрации. Сделать это можно в любом территориальном сервисном центре МВД — независимо от места проживания или прописки.
Какие документы нужны
Для регистрации владелец должен предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- документ, подтверждающий право собственности на авто (договор купли-продажи, ВМД и т. д.);
- сертификат соответствия.
Полный перечень документов доступен на сайте Главного сервисного центра МВД.
Как проходит процедура регистрации
Владелец обращается в сервисный центр МВД или записывается онлайн на услугу.
Администраторы проверяют все документы.
Данные об автомобиле вносят в Единый государственный реестр транспортных средств (ЕГРТС).
После этого владелец получает свидетельство о регистрации и номерные знаки.
Красные номера для разовых поездок
Если авто приобретено в автосалоне, владельцу могут выдать разовые номерные знаки (красного цвета). Они позволяют приехать в сервисный центр МВД для завершения регистрации.
После этого автомобиль обязательно должен быть поставлен на постоянный учет.
Эксплуатация транспортного средства без государственной регистрации запрещена.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.