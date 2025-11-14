Купили автомобиль — как правильно оформить его в сервисном центре МВД

Чтобы законно пользоваться новым авто, владелец должен в течение 10 дней зарегистрировать его в сервисном центре МВД и предоставить необходимый пакет документов.

Вы приобрели новый автомобиль и хотите как можно скорее выехать на дорогу, но не знаете, с чего начать оформление? Чтобы пользоваться авто законно, его нужно зарегистрировать в сервисном центре МВД. Процедура проста, занимает немного времени и гарантирует, что ваше транспортное средство официально допущено к эксплуатации на дорогах Украины.

Когда нужно регистрировать авто

Согласно законодательству, владелец нового автомобиля имеет 10 дней с момента покупки для прохождения государственной регистрации. Сделать это можно в любом территориальном сервисном центре МВД — независимо от места проживания или прописки.

Какие документы нужны

Для регистрации владелец должен предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

документ, подтверждающий право собственности на авто (договор купли-продажи, ВМД и т. д.);

сертификат соответствия.

Полный перечень документов доступен на сайте Главного сервисного центра МВД.

Как проходит процедура регистрации

Владелец обращается в сервисный центр МВД или записывается онлайн на услугу.

Администраторы проверяют все документы.

Данные об автомобиле вносят в Единый государственный реестр транспортных средств (ЕГРТС).

После этого владелец получает свидетельство о регистрации и номерные знаки.

Красные номера для разовых поездок

Если авто приобретено в автосалоне, владельцу могут выдать разовые номерные знаки (красного цвета). Они позволяют приехать в сервисный центр МВД для завершения регистрации.

После этого автомобиль обязательно должен быть поставлен на постоянный учет.

Эксплуатация транспортного средства без государственной регистрации запрещена.

