Купили автомобіль — як правильно оформити його в сервісному центрі МВС

Щоб законно користуватися новим авто, власник має протягом 10 днів зареєструвати його в сервісному центрі МВС та надати необхідний пакет документів.

Ви придбали новий автомобіль і хочете якнайшвидше виїхати на дорогу, але не знаєте, з чого почати оформлення? Щоб користуватися авто законно, його потрібно зареєструвати в сервісному центрі МВС. Процедура проста, займає небагато часу й гарантує, що ваш транспортний засіб офіційно допущений до експлуатації на дорогах України.

Коли потрібно реєструвати авто

Згідно із законодавством, власник нового автомобіля має 10 днів із моменту покупки для проходження державної реєстрації. Зробити це можна у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС — незалежно від місця проживання чи прописки.

Які документи потрібні

Для реєстрації власник має надати:

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

документ, який підтверджує право власності на авто (договір купівлі-продажу, ВМД тощо);

сертифікат відповідності.

Повний перелік документів доступний на сайті Головного сервісного центру МВС.

Як проходить процедура реєстрації

Власник звертається до сервісного центру МВС або записується онлайн на послугу.

Адміністратори перевіряють усі документи.

Дані про автомобіль вносять до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДРТЗ).

Після цього власник отримує свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Червоні номерні знаки для разових поїздок

Якщо авто придбане в автосалоні, власнику можуть видати разові номерні знаки (червоного кольору). Вони дозволяють приїхати до сервісного центру МВС для завершення реєстрації.

Після цього автомобіль обов’язково має бути поставлений на постійний облік.

Експлуатація транспортного засобу без державної реєстрації заборонена.

