В Хмельницкой области мужчина терроризировал гражданскую жену на глазах у детей — как его наказали

Фото: freepik.com

В Хмельницкой области домашнего обидчика, обижавшего сожительницу в присутствии малолетних детей, приговорили к трем годам апробационного надзора, сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции.

«В течение года полицейские зафиксировали несколько случаев противоправных действий 37-летнего жителя Гуковской общины и направили уголовное производство в суд. За совершение домашнего насилия обидчик уже получил наказание – 3 года апробационного надзора», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 33-летняя потерпевшая неоднократно обращалась в полицию по поводу совершения домашнего насилия ее сожителем. Мужчина нецензурно ругался, обижал и даже выгонял женщину из дома. Все это злоумышленник делал на глазах пятерых малолетних детей.

«В течение года полицейские офицеры общества зафиксировали админпротоколами четыре таких случая. Также мужчину поставили на профилактический учет и проводили с ним систематические беседы. Однако указанные меры давали лишь временный эффект, и обидчик продолжал оскорблять родных. Следователи открыли уголовное производство и, завершив досудебное расследование, направили в суд обвинительный акт. Суд вынес обидчику приговор – 3 года апробационного надзора и прохождение программы для агрессоров. Кроме того, суд применил к злоумышленнику ограничительную меру в виде запрета находиться в месте совместного проживания с потерпевшей в течение трех месяцев», – добавили в там.

