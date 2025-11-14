  1. В Украине

В Хмельницкой области мужчина терроризировал гражданскую жену на глазах у детей — как его наказали

14:57, 14 ноября 2025
В Хмельницкой области домашнего насильника, обижавшего сожительницу в присутствии малолетних детей, приговорили к трем годам апробационного надзора.
В Хмельницкой области мужчина терроризировал гражданскую жену на глазах у детей — как его наказали
Фото: freepik.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области домашнего обидчика, обижавшего сожительницу в присутствии малолетних детей, приговорили к трем годам апробационного надзора, сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции.

«В течение года полицейские зафиксировали несколько случаев противоправных действий 37-летнего жителя Гуковской общины и направили уголовное производство в суд. За совершение домашнего насилия обидчик уже получил наказание – 3 года апробационного надзора», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 33-летняя потерпевшая неоднократно обращалась в полицию по поводу совершения домашнего насилия ее сожителем. Мужчина нецензурно ругался, обижал и даже выгонял женщину из дома. Все это злоумышленник делал на глазах пятерых малолетних детей.

«В течение года полицейские офицеры общества зафиксировали админпротоколами четыре таких случая. Также мужчину поставили на профилактический учет и проводили с ним систематические беседы. Однако указанные меры давали лишь временный эффект, и обидчик продолжал оскорблять родных. Следователи открыли уголовное производство и, завершив досудебное расследование, направили в суд обвинительный акт. Суд вынес обидчику приговор – 3 года апробационного надзора и прохождение программы для агрессоров. Кроме того, суд применил к злоумышленнику ограничительную меру в виде запрета находиться в месте совместного проживания с потерпевшей в течение трех месяцев», – добавили в там.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Хмельницкий приговор побои

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]