На Хмельниччині чоловік тероризував цивільну дружину на очах у дітей — як його покарали

На Хмельниччині домашнього насильника, який ображав співмешканку в присутності малолітніх дітей, засудили до трьох років пробаційного нагляду.

В Хмельницькій області домашнього кривдника, який ображав співмешканку в присутності малолітніх дітей, засудили до трьох років пробаційного нагляду, повідомили в Кам’янець-Подільському районному управлінні поліції.

«Протягом року поліцейські зафіксували декілька випадків протиправних дій 37-річного жителя Гуківської громади та направили кримінальне провадження до суду. За вчинення домашнього насильства кривдник вже отримав покарання – 3 роки пробаційного нагляду», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 33-річна потерпіла неодноразово зверталася до поліції з приводу вчинення домашнього насильства її співмешканцем. Чоловік нецензурно лаявся, ображав та навіть виганяв жінку з дому. Все це зловмисник робив на очах п’ятьох малолітніх дітей.

«Протягом року поліцейські офіцери громади зафіксували адмінпротоколами чотири таких випадки. Також чоловіка поставили на профілактичний облік та проводили з ним систематичні бесіди. Однак, зазначені заходи давали лише тимчасовий ефект, і кривдник продовжував ображати рідних. Відтак, слідчі відкрили кримінальне провадження та, завершивши досудове розслідування, скерували до суду обвинувальний акт. Наразі суд виніс кривднику вирок – 3 роки пробаційного нагляду та проходження програми для кривдників. Крім цього, суд застосував до зловмисника обмежувальний захід у вигляді заборони перебувати в місці спільного проживання з потерпілою протягом трьох місяців», – додали в там.

