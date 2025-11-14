Кабмин расширил полномочия экспертно-проверочных комиссий государственных архивов

Правительство внесло изменения в Порядок образования и деятельности комиссий по проведению экспертизы ценности документов.

Кабинет Министров принял изменения в порядок образования и деятельности комиссий по проведению экспертизы ценности документов. Теперь экспертно-проверочные комиссии государственных архивов получили право самостоятельно принимать решения по согласованию двух важных категорий документов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, речь идет о:

списки архивных фондов по кадровым вопросам (личному составу), подлежащие передаче от одного архивного учреждения в другое;

номенклатуры дел юридических лиц, относящихся к сфере управления органа высшего уровня и в деятельности которых не образуются документы Национального архивного фонда.

Правительственные изменения призваны повысить эффективность экспертизы ценности и оптимизировать процедуры работы архивных учреждений.

