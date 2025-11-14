Кабмін розширив повноваження експертно-перевірних комісій державних архівів

Уряд вніс зміни до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів.

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів. Відтепер експертно-перевірні комісії державних архівів отримали право самостійно ухвалювати рішення щодо погодження двох важливих категорій документів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, йдеться про:

списки архівних фондів з кадрових питань (особового складу), які підлягають передачі від однієї архівної установи до іншої;

номенклатури справ юридичних осіб, що належать до сфери управління органу вищого рівня і в діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду.

Урядові зміни покликані підвищити ефективність експертизи цінності документів та оптимізувати процедури роботи архівних установ.

