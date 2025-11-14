В каких ситуациях неполное рабочее время является гарантированным правом для женщины — разъяснение Гоструда

Работодатель обязан установить неполный рабочий день или неделю по просьбе беременной женщины, женщины с ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью.

В Государственной службе по вопросам труда объяснили, какие основания обязывают работодателя установить неполное рабочее время для женщин.

По просьбе беременной женщины, работницы, имеющей ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью, в том числе на попечение, а также в случае ухода за больным членом семьи по медицинскому заключению, работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Речь идет о норме ст. 56 КЗоТ.

Обращается внимание, что оплата труда в таких случаях производится пропорционально фактически отработанному времени или в зависимости от выработки. Вместе с тем, работа на условиях неполного рабочего времени не ограничивает трудовые права работницы.

Может ли работодатель отказать беременной женщине в трудоустройстве?

Согласно статье 184 Кодекса законов о труде Украины запрещено отказывать этим категориям женщин в принятии на работу или уменьшать им заработную плату по причинам, связанным с беременностью или наличием детей.

Отказать в трудоустройстве можно только по причинам, которые работодатель обязан изложить в письменной форме.

