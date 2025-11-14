В Раде готовят два законопроекта для развития солнечной генерации и укрепления энергосистемы — депутат Нагорняк

Парламент готовит две инициативы, направленные на развитие солнечной генерации и продление льготного ввоза энергетического оборудования.

На фоне массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре ситуация в энергетике остаётся сложной. В то же время «Укренерго» уже выработало эффективные алгоритмы реагирования, а на государственном уровне продолжается комплексная работа по минимизации последствий атак.

В Верховной Раде готовят к принятию две важные законодательные инициативы, направленные на усиление энергетической независимости страны. Об этом сообщил народный депутат, член Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк.

По его словам, один из законопроектов предусматривает возможность для частных компаний устанавливать солнечные электростанции и системы накопления энергии на объектах водоканалов. Это позволит частично разгрузить национальную энергосистему. Другой законопроект предлагает продлить действие льгот на ввоз энергетического оборудования для быстрого восстановления критической инфраструктуры и строительства новых мощностей, что будет способствовать оперативному наращиванию генерации и накоплению электроэнергии в Украине.

Нагорняк также отметил, что продолжается активное сотрудничество с международными партнёрами и работа внутри страны по усилению защиты энергообъектов. В частности, среди ключевых действий во время атак является временное снижение мощности атомных электростанций. Для укрепления обороны энергосистемы Украина продолжает настаивать на увеличении поставок систем ПВО, а также строить подземные укрытия для релейной защиты — первые успешные примеры уже реализованы.

В то же время депутат напомнил: в нынешних условиях каждый украинец должен рационально использовать газ, тепло и электроэнергию.

