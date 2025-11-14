  1. В Україні

У Раді готують два законопроекти для розвитку сонячної генерації та зміцнення енергосистеми — депутат Нагорняк

16:34, 14 листопада 2025
Парламент готує дві ініціативи, спрямовані на розвиток сонячної генерації та продовження пільгового ввезення енергетичного обладнання.
У Раді готують два законопроекти для розвитку сонячної генерації та зміцнення енергосистеми — депутат Нагорняк
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На тлі масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі ситуація в енергетиці залишається складною. Водночас Укренерго вже напрацювало ефективні алгоритми реагування, а на державному рівні триває комплексна робота над мінімізацією наслідків атак.

У Верховній Раді готують до ухвалення дві важливі законодавчі ініціативи, спрямовані на підсилення енергетичної незалежності країни. Про це повідомив народний депутат, член Комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк.

За його словами, один із законопроектів передбачає можливість для приватних компаній встановлювати сонячні електростанції та системи накопичення енергії на об’єктах водоканалів. Це дозволить частково розвантажити національну енергосистему. Інший законопроект пропонує продовжити дію пільг на ввезення енергетичного обладнання для швидкого відновлення критичної інфраструктури та будівництва нових потужностей, що сприятиме оперативному нарощуванню генерації та накопиченню електроенергії в Україні.

Нагорняк також зазначив, що триває активна співпраця з міжнародними партнерами та робота всередині країни над посиленням захисту енергооб’єктів. Зокрема, серед ключових дій під час атак є тимчасове зниження потужності атомних електростанцій. Для зміцнення оборони енергосистеми Україна продовжує наполягати на збільшенні поставок систем ППО, а також будувати підземні укриття для релейного захисту — перші успішні приклади вже реалізовано.

Водночас депутат нагадав: у нинішніх умовах кожен українець має раціонально використовувати газ, тепло та електроенергію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]