У Раді готують два законопроекти для розвитку сонячної генерації та зміцнення енергосистеми — депутат Нагорняк

Парламент готує дві ініціативи, спрямовані на розвиток сонячної генерації та продовження пільгового ввезення енергетичного обладнання.

На тлі масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі ситуація в енергетиці залишається складною. Водночас Укренерго вже напрацювало ефективні алгоритми реагування, а на державному рівні триває комплексна робота над мінімізацією наслідків атак.

У Верховній Раді готують до ухвалення дві важливі законодавчі ініціативи, спрямовані на підсилення енергетичної незалежності країни. Про це повідомив народний депутат, член Комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк.

За його словами, один із законопроектів передбачає можливість для приватних компаній встановлювати сонячні електростанції та системи накопичення енергії на об’єктах водоканалів. Це дозволить частково розвантажити національну енергосистему. Інший законопроект пропонує продовжити дію пільг на ввезення енергетичного обладнання для швидкого відновлення критичної інфраструктури та будівництва нових потужностей, що сприятиме оперативному нарощуванню генерації та накопиченню електроенергії в Україні.

Нагорняк також зазначив, що триває активна співпраця з міжнародними партнерами та робота всередині країни над посиленням захисту енергооб’єктів. Зокрема, серед ключових дій під час атак є тимчасове зниження потужності атомних електростанцій. Для зміцнення оборони енергосистеми Україна продовжує наполягати на збільшенні поставок систем ППО, а також будувати підземні укриття для релейного захисту — перші успішні приклади вже реалізовано.

Водночас депутат нагадав: у нинішніх умовах кожен українець має раціонально використовувати газ, тепло та електроенергію.

