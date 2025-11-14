  1. В Украине

Общины самостоятельно будут запускать процесс восстановления поврежденных домов — Кабмин утвердил экспериментальный проект

13:56, 14 ноября 2025
Общины самостоятельно будут определять приоритетные дома для ремонта, формировать перечни и начинать восстановление быстрее.
Фото: stroyobzor.ua
Кабинет Министров принял решение, которое позволяет общинам самостоятельно запускать процесс восстановления поврежденных многоквартирных домов и общежитий в рамках экспериментального проекта. Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий.

«Экспериментальный механизм быстрого восстановления, введенный летом, позволяет общинам работать по новой модели, когда техническое обследование и подготовка к началу ремонтных работ происходят одновременно», — заявили в министерстве.

Отмечается, что ранее решение о применении такого механизма восстановления принимала ОВА. Это замедляло начало работ и ограничивало возможность общин оперативно реагировать на потребности жителей.

«Теперь общины смогут запускать этот процесс на месте: самостоятельно определять приоритетные дома для ремонта, формировать перечни и начинать восстановление быстрее. Расширение их полномочий делает механизм более гибким и сокращает сроки выполнения работ», — подчеркнули в ведомстве.

Объекты для участия будут отбираться по данным Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Преимущество отдается жилью, которое можно отремонтировать в короткие сроки, а также домам, где проживают социально уязвимые семьи.

Кабинет Министров Украины

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

