  1. В Україні

Громади самостійно запускатимуть процес відновлення пошкоджених будинків — Кабмін затвердив експериментальний проект

13:56, 14 листопада 2025
Громади самостійно визначатимуть пріоритетні будинки для ремонту, формувати переліки та розпочинати відновлення швидше.
Громади самостійно запускатимуть процес відновлення пошкоджених будинків — Кабмін затвердив експериментальний проект
Фото: stroyobzor.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє громадам самостійно запускати процес відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та гуртожитків у межах експериментального проекту. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

«Експериментальний механізм швидкого відновлення, запроваджений влітку, дозволяє громадам працювати за новою моделлю, коли технічне обстеження та підготовка до старту ремонтних робіт відбуваються одночасно», - заявили у міністерстві.

Зазначається, що при цьому раніше рішення про застосування такого механізму відновлення ухвалювала ОВА. Це уповільновало початок робіт і обмежувало можливість громад оперативно реагувати на потреби мешканців. 

«Тепер громади зможуть запускати цей процес на місці: самостійно визначати пріоритетні будинки для ремонту, формувати переліки та розпочинати відновлення швидше. Розширення їхніх повноважень робить механізм більш гнучким та скорочує строки виконання робіт», - підкреслили у відомстві.

Об’єкти для участі відбиратимуться за даними Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Перевага надається житлу, яке можна відремонтувати у короткі строки, а також будинкам, де проживають соціально вразливі родини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]