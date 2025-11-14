Громади самостійно запускатимуть процес відновлення пошкоджених будинків — Кабмін затвердив експериментальний проект

Громади самостійно визначатимуть пріоритетні будинки для ремонту, формувати переліки та розпочинати відновлення швидше.

Фото: stroyobzor.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє громадам самостійно запускати процес відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та гуртожитків у межах експериментального проекту. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

«Експериментальний механізм швидкого відновлення, запроваджений влітку, дозволяє громадам працювати за новою моделлю, коли технічне обстеження та підготовка до старту ремонтних робіт відбуваються одночасно», - заявили у міністерстві.

Зазначається, що при цьому раніше рішення про застосування такого механізму відновлення ухвалювала ОВА. Це уповільновало початок робіт і обмежувало можливість громад оперативно реагувати на потреби мешканців.

«Тепер громади зможуть запускати цей процес на місці: самостійно визначати пріоритетні будинки для ремонту, формувати переліки та розпочинати відновлення швидше. Розширення їхніх повноважень робить механізм більш гнучким та скорочує строки виконання робіт», - підкреслили у відомстві.

Об’єкти для участі відбиратимуться за даними Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Перевага надається житлу, яке можна відремонтувати у короткі строки, а також будинкам, де проживають соціально вразливі родини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.