Шевченковский райсуд Киева временно перестал направлять документы в электронные реестры — в чем причина
Шевченковский районный суд города Киева сообщил, что сейчас из-за возникших технических обстоятельств временно отсутствует возможность проставления в автоматизированной системе документооборота суда электронной подписи любого из сотрудников суда, включая судей, в связи с чем до устранения возникшей проблемы подписание общих и процессуальных документов и направление их в соответствующие электронные реестры временно не осуществляется.
«Об устранении возникшей проблемы и восстановлении полноценного функционирования автоматизированной системы документооборота суда в части реализации подписания документов электронной подписью ответственными лицами будет сообщено дополнительно в обязательном порядке», — заявили в суде.
