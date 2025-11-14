  1. В Украине

Шевченковский райсуд Киева временно перестал направлять документы в электронные реестры — в чем причина

14:26, 14 ноября 2025
В настоящее время в суде отсутствует возможность проставления в автоматизированной системе документооборота электронной подписи любого из работников суда, включая судей.
Шевченковский райсуд Киева временно перестал направлять документы в электронные реестры — в чем причина
Шевченковский районный суд города Киева сообщил, что сейчас из-за возникших технических обстоятельств временно отсутствует возможность проставления в автоматизированной системе документооборота суда электронной подписи любого из сотрудников суда, включая судей, в связи с чем до устранения возникшей проблемы подписание общих и процессуальных документов и направление их в соответствующие электронные реестры временно не осуществляется.

«Об устранении возникшей проблемы и восстановлении полноценного функционирования автоматизированной системы документооборота суда в части реализации подписания документов электронной подписью ответственными лицами будет сообщено дополнительно в обязательном порядке», — заявили в суде.

