Шевченківський райсуд Києва тимчасово перестав направляти документи у електронні реєстри — у чому причина

14:26, 14 листопада 2025
Наразі у суді відсутня можливість проставлення в автоматизованій системі документообігу електронного підпису будь-кого з працівників суду, включаючи суддів.
Шевченківський районний суд міста Києва повідомив, що наразі через виниклі технічні обставини тимчасово відсутня можливість проставлення в автоматизованій системі документообігу суду електронного підпису будь-кого з працівників суду, включаючи суддів, у зв'язку із чим до усунення виниклої проблеми підписання загальних і процесуальних документів та направлення їх у відповідні електронні реєстри тимчасово не здійснюється.  

«Про усунення виниклої проблеми та відновлення повноцінного функціонування автоматизованої системи документообігу суду в частині реалізації підписання документів електронним підписом відповідальними особами буде повідомлено додатково в обов'язковому порядку», - заявили у суді.

Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

