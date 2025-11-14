Шевченківський райсуд Києва тимчасово перестав направляти документи у електронні реєстри — у чому причина

Наразі у суді відсутня можливість проставлення в автоматизованій системі документообігу електронного підпису будь-кого з працівників суду, включаючи суддів.

Шевченківський районний суд міста Києва повідомив, що наразі через виниклі технічні обставини тимчасово відсутня можливість проставлення в автоматизованій системі документообігу суду електронного підпису будь-кого з працівників суду, включаючи суддів, у зв'язку із чим до усунення виниклої проблеми підписання загальних і процесуальних документів та направлення їх у відповідні електронні реєстри тимчасово не здійснюється.

«Про усунення виниклої проблеми та відновлення повноцінного функціонування автоматизованої системи документообігу суду в частині реалізації підписання документів електронним підписом відповідальними особами буде повідомлено додатково в обов'язковому порядку», - заявили у суді.

