  1. В Украине

Зеленский ожидает от Свириденко кандидатуры министров энергетики и юстиции

15:27, 14 ноября 2025
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от премьер-министра Юлии Свириденко кандидатуры министров энергетики и юстиции.
Зеленский ожидает от Свириденко кандидатуры министров энергетики и юстиции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в скором времени предложит кандидатуры на должности министров энергетики и юстиции, сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Премьер-министр доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях. Было согласовано, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования. С учетом результатов будут и кадровые решения», – сообщил Президент.

Он поручил оперативно информировать ключевых партнеров Украины о результатах проверок и соответствующих решений.

«Говорили и о кадровых изменениях в правительстве – Премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции», – отметил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

министр Владимир Зеленский Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]