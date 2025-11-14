Зеленский ожидает от Свириденко кандидатуры министров энергетики и юстиции
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в скором времени предложит кандидатуры на должности министров энергетики и юстиции, сообщил Президент Владимир Зеленский.
«Премьер-министр доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях. Было согласовано, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования. С учетом результатов будут и кадровые решения», – сообщил Президент.
Он поручил оперативно информировать ключевых партнеров Украины о результатах проверок и соответствующих решений.
«Говорили и о кадровых изменениях в правительстве – Премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции», – отметил Зеленский.
