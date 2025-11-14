Зеленський очікує від Свириденко кандидатури міністрів енергетики та юстиції

Президент України Володимир Зеленський очікує від Прем'єр-міністра Юлії Свириденко кандидатури міністрів енергетики та юстиції.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко незабаром запропонує кандидатури на посади міністрів енергетики та юстиції, повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Премʼєр-міністр доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях. Було погоджено, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення», – повідомив Президент.

Він доручив оперативно інформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і відповідних рішень.

«Говорили й про кадрові зміни в уряді – Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції», – зазначив Зеленський.

