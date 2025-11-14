Оклад 29 тысяч гривен — КАС ВС сообщил о наличии вакантной должности
Верховный Суд сообщил о наличии в КАС ВС вакансии консультанта суда (временная вакансия).
Должностные обязанности консультанта суда (секретариат Кассационного административного суда в составе ВС) предусматривают, в частности:
- обработку распределенных на рассмотрение судьи жалоб / заявлений, дел и дополнительных документов к ним;
- подбор законодательства и материалов судебной практики, необходимых для рассмотрения конкретного дела;
- подготовку проектов судебных решений, других процессуальных документов, принимаемых судьей или под председательством судьи, проектов запросов, писем, иных материалов, связанных с рассмотрением конкретного дела.
Должностной оклад — 29 184 гривны.
Требования к кандидатам на должность:
– гражданство Украины;
– высшее образование степени не ниже бакалавра в области знаний «Право» по специальности «Право» или «Международные отношения» по специальности «Международное право»;
– свободное владение государственным языком.
«Если вы обладаете аналитическими способностями, знаниями административного права и процесса, а также судебной практики, умеете работать с большими массивами информации, внимательны к деталям, ориентированы на профессиональное развитие и стремитесь получить ценный практический опыт — ждем ваши резюме и мотивационные письма на электронный адрес: [email protected] с указанием названия в теме письма «Резюме_консультант суда КАС ВС».
Лучшие из кандидатов будут приглашены на собеседование.
Отправляя резюме, вы даете разрешение на обработку своих персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», — добавили в ВС.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.