Оклад 29 тысяч гривен — КАС ВС сообщил о наличии вакантной должности

16:03, 14 ноября 2025
Кассационный административный суд в составе ВС ищет консультанта суда.
Верховный Суд сообщил о наличии в КАС ВС вакансии консультанта суда (временная вакансия).

Должностные обязанности консультанта суда (секретариат Кассационного административного суда в составе ВС) предусматривают, в частности:

  • обработку распределенных на рассмотрение судьи жалоб / заявлений, дел и дополнительных документов к ним;
  • подбор законодательства и материалов судебной практики, необходимых для рассмотрения конкретного дела;
  • подготовку проектов судебных решений, других процессуальных документов, принимаемых судьей или под председательством судьи, проектов запросов, писем, иных материалов, связанных с рассмотрением конкретного дела.

Должностной оклад — 29 184 гривны.

Требования к кандидатам на должность:

– гражданство Украины;

– высшее образование степени не ниже бакалавра в области знаний «Право» по специальности «Право» или «Международные отношения» по специальности «Международное право»;

– свободное владение государственным языком.

«Если вы обладаете аналитическими способностями, знаниями административного права и процесса, а также судебной практики, умеете работать с большими массивами информации, внимательны к деталям, ориентированы на профессиональное развитие и стремитесь получить ценный практический опыт — ждем ваши резюме и мотивационные письма на электронный адрес: [email protected] с указанием названия в теме письма «Резюме_консультант суда КАС ВС».

Лучшие из кандидатов будут приглашены на собеседование.

Отправляя резюме, вы даете разрешение на обработку своих персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», — добавили в ВС.

