Оклад 29 тисяч гривень — КАС ВС повідомив про наявність вакантної посади

Касаційний адміністративний суд у складі ВС шукає консультанта суду.

Верховний Суд повідомив про наявність в КАС ВС вакансії консультанта суду (тимчасова вакансія).

Посадові обов’язки консультанта суду (секретаріат Касаційного адміністративного суду у складі ВС) передбачають, зокрема:

- опрацювання розподілених на розгляд судді скарг / заяв, справ та додаткових документів до них;

- здійснення підбору законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної справи;

- підготовку проєктів судових рішень, інших процесуальних документів, які приймаються суддею або під головуванням судді, проєктів запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних з розглядом конкретної справи.

Посадовий оклад – 29 184 гривні.

Вимоги до кандидатів на посаду:

– громадянство України;

– вища освіта ступеня не нижче бакалавра в галузі знань «Право» за спеціальністю

«Право» або «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародне право»;

– вільне володіння державною мовою.

«Якщо ви маєте аналітичні здібності, знання адміністративного права та процесу, а також судової практики, вміння працювати з великими масивами інформації, уважні до деталей, орієнтовані на професійний розвиток та прагнете набути цінний практичний досвід – очікуємо на ваші резюме та мотиваційні листи на електронну адресу: [email protected] із зазначенням назви в темі листа «Резюме_консультант суду КАС ВС».

Найкращі з кандидатів будуть запрошені на співбесіду.

Надсилаючи резюме, ви надаєте дозвіл на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», - додали у ВС.

