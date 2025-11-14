Оклад 29 тисяч гривень — КАС ВС повідомив про наявність вакантної посади
Верховний Суд повідомив про наявність в КАС ВС вакансії консультанта суду (тимчасова вакансія).
Посадові обов’язки консультанта суду (секретаріат Касаційного адміністративного суду у складі ВС) передбачають, зокрема:
- опрацювання розподілених на розгляд судді скарг / заяв, справ та додаткових документів до них;
- здійснення підбору законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної справи;
- підготовку проєктів судових рішень, інших процесуальних документів, які приймаються суддею або під головуванням судді, проєктів запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних з розглядом конкретної справи.
Посадовий оклад – 29 184 гривні.
Вимоги до кандидатів на посаду:
– громадянство України;
– вища освіта ступеня не нижче бакалавра в галузі знань «Право» за спеціальністю
«Право» або «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародне право»;
– вільне володіння державною мовою.
«Якщо ви маєте аналітичні здібності, знання адміністративного права та процесу, а також судової практики, вміння працювати з великими масивами інформації, уважні до деталей, орієнтовані на професійний розвиток та прагнете набути цінний практичний досвід – очікуємо на ваші резюме та мотиваційні листи на електронну адресу: [email protected] із зазначенням назви в темі листа «Резюме_консультант суду КАС ВС».
Найкращі з кандидатів будуть запрошені на співбесіду.
Надсилаючи резюме, ви надаєте дозвіл на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», - додали у ВС.
