Зеленский назначил Валентина Острижного заместителем командующего Нацгвардии

15:43, 14 ноября 2025
Президент назначил Валентина Острижного заместителем командующего Нацгвардией.
Зеленский назначил Валентина Острижного заместителем командующего Нацгвардии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №846/2025, которым назначил Валентина Острижного на должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

Документ опубликован 14 ноября.

Что известно о Валентине Острижном

Валентин Острижный встретил февраль 2022 года в составе отряда специального назначения «Омега», а позже, будучи временно исполняющим обязанности заместителя командующего НГУ (по работе с личным составом), он отвечал за работу с личным составом НГУ, пишет КиевВлада. В его ведении широкий спектр вопросов: от социальной адаптации – до встречи освобожденных из плена, от работы психологов – до организации службы военных капелланов.

Его часто можно увидеть в госпиталях, где под наблюдением офицеров подразделений социального сопровождения проходят лечение и реабилитацию раненые гвардейцы.

«Я очень надеюсь, что все наши ребята, которые числятся пропавшими без вести и находятся в плену, в ближайшее время вернутся к своим родным. Руководство Национальной гвардии Украины принимает все меры, чтобы это произошло как можно скорее. Мы всегда на связи и готовы предоставить ответы на любые вопросы», – говорил Валентин Острижный о возложенных на него обязанностях.

