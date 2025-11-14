  1. В Україні

Зеленський призначив Валентина Острижного заступником командувача Нацгвардії

15:43, 14 листопада 2025
Президент призначив Валентина Острижного заступником командувача Нацгвардії.
Зеленський призначив Валентина Острижного заступником командувача Нацгвардії
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №846/2025, яким призначив Валентина Острижного на посаду заступника командувача Національної гвардії України.

Документ оприлюднено 14 листопада.

Що відомо про Валентина Острижного

Валентин Острижний зустрів лютий 2022 року у складі загону особливого призначення «Омега», а згодом на посаді тимчасово виконуючого обов'язки заступника командувача НГУ (по роботі з особовим складом) він відповідав за роботу з особовим складом НГУ, пише КиївВлада. У його віданні широкий спектр питань: від соціальної адаптації – до зустрічі звільнених з полону, від роботи психологів – до організації служби військових капеланів.

Його часто можна помітити в шпиталях, де під наглядом офіцерів з підрозділів соціального супроводу проходять лікування та реабілітацію поранені гвардійці.

«Я дуже сподіваюся, що всі наші хлопці, які рахуються безвісти зниклими та перебувають в полоні найближчим часом повернуться до своїх рідних. Керівництво Національної гвардії України вживає всіх заходів, щоб це відбулося якнайшвидше. Ми завжди на зв’язку і готові надати відповіді на будь-які запитання», – казав Валентин Острижний про покладені на нього обов’язки. 

