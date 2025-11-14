  1. В Украине

Нацкомиссия утвердила новые требования к структуре собственности и деловой репутации

20:38, 14 ноября 2025
Документ НКЦБФР унифицирует требования к структуре собственности для двух групп юридических лиц: тех, кто согласовывает существенное участие, и тех, кто получает лицензию.
Фото: finclub.net
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила Положение о структуре собственности юридических лиц, процедуре и условиях получения согласования НКЦБФР существенного участия у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков.

Документ унифицирует требования к структуре собственности для двух групп юридических лиц: тех, кто согласовывает существенное участие, и тех, кто получает лицензию. Положение предусматривает:

  • установление требований к структуре собственности, ее раскрытию и деловой репутации юрлиц, которые подают документы на получение лицензии или уже ее имеют, а также юрлиц и физлиц с существенным участием или намерением его приобрести или увеличить;
  • определение процедуры и условий получения согласования НКЦБФР на существенное участие в профессиональном участнике, а также на намерение его приобретения или увеличения;
  • уточнение, что лицензионные условия для профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынков применяются лишь в части, не противоречащей этому Положению.

Также установлено, что профессиональные участники рынков капитала и организованных товарных рынков должны в течение года с момента вступления решения в силу (01 февраля 2026 года) привести свою структуру собственности в соответствие с требованиями Положения.

«Реализация требований Положения усиливает доверие инвесторов и способствует стабильности финансовой системы. Комиссия продолжает системно работать над обновлением регулирования, чтобы рынки капитала и организованные товарные рынки были более прозрачными, предсказуемыми и безопасными для всех участников», — заявили в НКЦБФР.

