Нацкомісія затвердила нові вимоги щодо структури власності та ділової репутації

Документ НКЦПФР уніфікує вимоги до структури власності для двох груп юридичних осіб: тих, що погоджують істотну участь, і тих, що отримують ліцензію.

Фото: finclub.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження НКЦПФР істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Документ уніфікує вимоги до структури власності для двох груп юридичних осіб: тих, що погоджують істотну участь, і тих, що отримують ліцензію. Положення передбачає:

встановлення вимог до структури власності, її розкриття та ділової репутації юросіб, які подають документи на отримання ліцензії або вже її мають, а також юросіб і фізосіб з істотною участю чи наміром її набути або збільшити;

визначення процедури та умов отримання погодження НКЦПФР на істотну участь у професійному учаснику, а також на намір її набуття чи збільшення;

уточнено, що ліцензійні умови для професійної діяльності на ринках капіталу й організованих товарних ринках застосовуються лише в частині, яка не суперечить цьому Положенню.

Також встановлено, що професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків мають протягом року з моменту набрання чинності рішенням (01 лютого 2026 року) привести свою структуру власності у відповідність до вимог Положення.

«Реалізація вимог Положення підсилює довіру інвесторів і сприяє стабільності фінансової системи. Комісія продовжує системно працювати над оновленням регулювання, щоб ринки капіталу та організовані товарні ринки були більш прозорими, передбачуваними та безпечними для всіх учасників», - заявили у НКЦПФР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.