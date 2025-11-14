  1. В Україні

Нацкомісія затвердила нові вимоги щодо структури власності та ділової репутації

20:38, 14 листопада 2025
Документ НКЦПФР уніфікує вимоги до структури власності для двох груп юридичних осіб: тих, що погоджують істотну участь, і тих, що отримують ліцензію.
Фото: finclub.net
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження НКЦПФР істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Документ уніфікує вимоги до структури власності для двох груп юридичних осіб: тих, що погоджують істотну участь, і тих, що отримують ліцензію. Положення передбачає:

  • встановлення вимог до структури власності, її розкриття та ділової репутації юросіб, які подають документи на отримання ліцензії або вже її мають, а також юросіб і фізосіб з істотною участю чи наміром її набути або збільшити;
  • визначення процедури та умов отримання погодження НКЦПФР на істотну участь у професійному учаснику, а також на намір її набуття чи збільшення;
  • уточнено, що ліцензійні умови для професійної діяльності на ринках капіталу й організованих товарних ринках застосовуються лише в частині, яка не суперечить цьому Положенню.

Також встановлено, що професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків мають протягом року з моменту набрання чинності рішенням (01 лютого 2026 року) привести свою структуру власності у відповідність до вимог Положення.

«Реалізація вимог Положення підсилює довіру інвесторів і сприяє стабільності фінансової системи. Комісія продовжує системно працювати над оновленням регулювання, щоб ринки капіталу та організовані товарні ринки були більш прозорими, передбачуваними та безпечними для всіх учасників», - заявили у НКЦПФР.

