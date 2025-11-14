За три года дело УПЦ МП и Киево-Печерской лавры наконец дойдет до рассмотрения по существу

Апелляционный суд будет рассматривать по сути дело по иску УПЦ МП к Киево-Печерской лавре о расторжении договора аренды в декабре.

В декабре Северный апелляционный хозяйственный суд начнет рассмотрение апелляционной жалобы по делу по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ (Московского патриархата) к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра о незаконности одностороннего расторжения договора аренды, сообщила и.о. генеральный директор заповедника Светлана Котляревская.

«Более 3 лет представители монастыря УПЦ заваливают судей дополнительными заявлениями и ходатайствами, чтобы бесконечно затягивать процесс. Мы неустанно работаем над этим в правовом судебном поле. Это сложно, стрессово. На нас оказывается огромное давление. Но вчера произошла наша победа. Суд наконец отклонил все безосновательные ходатайства», – отметила Котляревская.

Она рассказала, что судом было:

рассмотрено и отказано в удовлетворении ходатайства монастыря УПЦ (МП) об отводе судьи;

рассмотрено и отказано в удовлетворении заявления судьи о самоотводе;

рассмотрено и отказано в ходатайстве монастыря УПЦ (МП) о приостановлении производства по делу до решения другого дела, направленного на рассмотрение Европейского суда по правам человека (касается признания келий жильем);

рассмотрено и отказано в удовлетворении ходатайства монастыря УПЦ (МП) о приостановлении рассмотрения дела к рассмотрению дела по иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести в Киевскую митрополию УПЦ (МП);

рассмотрены апелляционные жалобы и закрыты апелляционные производства по апелляционным жалобам определенных монахов.

«Суд объявил о переходе дела к рассмотрению по существу. Ждем следующего заседания. Что это значит для Лавры? Что впервые, за более чем годы судебных заседаний, следующее будет рассмотрением дела по существу. То есть мы приближаемся к полноценному финальному решению. А значит, впервые за такое долгое время у Лавры есть шанс получить законный и справедливый результат, который ждет очень много людей», – добавила Котляревская.

Следующее заседание запланировано на 18 декабря 2025 года.

Напомним, Национальный заповедник Киево-Печерская лавра с 29 марта 2023 года прекратил действие договора аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП). В тот же день Хозяйственный суд города Киева начал рассмотрение иска от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) к заповеднику из-за якобы незаконного расторжения договора. УПЦ (МП) заявила, что не планирует покидать территорию лавры до завершения судебного процесса. 9 августа 2023 года суд признал законным расторжение договора между монастырем УПЦ (МП) и заповедником Киево-Печерская лавра.

