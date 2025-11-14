  1. В Україні

За три роки справа УПЦ МП та Києво-Печерської лаври нарешті дійде до розгляду по суті

19:36, 14 листопада 2025
Апеляційний суд розглядатиме по суті справу за позовом УПЦ МП до Києво-Печерської лаври щодо розірвання договору оренди у грудні.
Фото ілюстративне
У грудні Північний апеляційний господарський суд почне розгляд апеляційної скарги у справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (Московського патріархату) до Національного заповідника Києво-Печерська лавра щодо незаконності одностороннього розірвання договору оренди, повідомила в.о. генерального директора заповідника Світлана Котляревська.

«Понад 3 роки представники монастиря УПЦ завалюють суддів додатковими заявами й клопотаннями, аби нескінченно затягувати процес. Ми невпинно працюємо над цим у правовому судовому полі. Це складно, стресово. Ми маємо шалений тиск. Та вчора відбулася наша перемога. Суд нарешті відхилив усі безпідставні клопотання», – зазначила Котляревська.

Вона розповіла, що судом було:

  • розглянуто та відмовлено у задоволенні клопотання монастиря УПЦ (МП) про відвід судді;
  • розглянуто та відмовлено у задоволенні заяви судді про самовідвід;
  • розглянуто та відмовлено у клопотанні монастиря УПЦ (МП) про зупинення провадження у справі до вирішення іншої справи, яка направлена на розгляд Європейського суду з прав людини (стосується визнання келій житлом);
  • розглянуто та відмовлено у задоволенні клопотання монастиря УПЦ (МП) про зупинення розгляду справи до розгляду справи за позовом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті до Київської митрополії УПЦ (МП);
  • розглянуто апеляційні скарги та закрито апеляційні провадження за апеляційними скаргами певних монахів.

«Суд оголосив про перехід справи до розгляду по суті. Чекаємо наступного засідання. Що це означає для Лаври? Що вперше, за понад роки судових засідань, наступне буде розглядом справи по суті. Тобто ми наближаємось до повноцінного фінального рішення. А значить, вперше за такий довгий час Лавра має шанс отримати законний і справедливий результат, який чекає дуже багато людей», – додала Котляревська.

Наступне засідання заплановано на 18 грудня 2025 року.

Нагадаємо, Національний заповідник Києво-Печерська лавра з 29 березня 2023 року припинив дію договору оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП). Того ж дня Господарський суд міста Києва розпочав розгляд позову від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника через нібито незаконне розірвання договору. УПЦ (МП) заявила, що не планує залишати територію лаври до завершення судового процесу. 9 серпня 2023 року суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) та заповідником Києво-Печерська лавра.

