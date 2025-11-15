В Киеве на выходных частично ограничат движение по мосту Метро

Ремонт асфальта в правой полосе продлится с 15 по 16 ноября.

В субботу и воскресенье, 15–16 ноября 2025 года, на мосту Метро через реку Днепр в Киеве частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия будут проводиться в крайней правой полосе движения в направлении с правого на левый берег Днепра. Ремонт начнется в 8:00 15 ноября и завершится в 22:00 16 ноября.

