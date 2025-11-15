У Києві на вихідних частково обмежать рух мостом Метро

Ремонт асфальту в правій смузі триватиме з 15 до 16 листопада.

У суботу та неділю, 15–16 листопада 2025 року, на мосту Метро через річку Дніпро в Києві частково обмежать рух транспорту. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Роботи з ремонту асфальтобетонного покриття проводитимуться в крайній правій смузі руху в напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Ремонт розпочнеться о 8:00 15 листопада та завершиться о 22:00 16 листопада.

