Кабмин утвердил критерии определения должностей работников ОМС, выполняющих функции по обслуживанию

Кабинет Министров принял постановление №1450 от 13 ноября 2025 года, которым утвердил критерии для формирования перечня должностей работников органов местного самоуправления, выполняющих функции по обслуживанию. Документ принят во исполнение Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» №3077-ІХ от 2 мая 2023 года.

Документ вводит четкие критерии, по которым органы местного самоуправления смогут определять, какие именно должности относятся к категории работников, выполняющих функции по обслуживанию.

Критерии определения перечня должностей работников органов местного самоуправления, которые выполняют функции по обслуживанию

1. Критериями определения перечня должностей работников органов местного самоуправления, которые выполняют функции по обслуживанию, являются содержание и характер работы работников органов местного самоуправления, связанной с обеспечением надлежащих условий функционирования органов местного самоуправления и деятельности должностных лиц местного самоуправления.

Работа работников органов местного самоуправления, которые выполняют функции по обслуживанию, не предусматривает осуществления ими полномочий, непосредственно связанных с выполнением задач и функций местного самоуправления, определенных законами Украины.

2. По содержанию и характеру работой, связанной с обеспечением надлежащих условий функционирования органов местного самоуправления и деятельности должностных лиц местного самоуправления, считается:

сбор, обработка и предоставление справочного и информационного материала;

компьютерный набор текста, работы, связанные с редактированием и корректировкой текста;

работа с копировальной и размножительной техникой;

выполнение функций протокольной части, участие в организации и сопровождении торжественных и организационных мероприятий;

выполнение задач и функций кассира;

техническое создание и размещение в онлайн-медиа изображений, видеозаписей, текстов, аудиовизуальных, аудиальных произведений и визуальных материалов;

ведение официального веб-сайта органа местного самоуправления на основании информации, предоставленной должностными лицами местного самоуправления, и ведение официальных аккаунтов органа местного самоуправления в социальных сетях;

мониторинг показателей посещаемости официального веб-сайта органа местного самоуправления и официальных аккаунтов органа местного самоуправления в социальных сетях;

установка и настройка программного обеспечения и техническое обслуживание компьютерной техники (кроме работы, связанной с созданием, администрированием и/или ведением публичных электронных реестров, электронных коммуникационных систем, а также обеспечением защиты информации в публичных электронных реестрах и информационно-коммуникационных системах);

запись, накопление, систематизация, проверка и обработка электронных и других данных;

выполнение отдельных работ по ведению архива (организация и обеспечение приема, накопления архивных документов, их учет, хранение и использование) в органах местного самоуправления;

выполнение функций библиотечного обслуживания;

хранение и учет наград, подарков и символики органов местного самоуправления;

комплектование выставочного фонда органов местного самоуправления;

прием и обработка входящей и исходящей корреспонденции (сортировка, запись в журналах), проверка правильности ее оформления и наличия вложений, отправка корреспонденции адресатам, упаковка в конверты, адресование и маркировка исходящей корреспонденции (кроме документов с грифом «для служебного пользования» и/или документов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне со степенью секретности «особой важности», «совершенно секретно», «секретно»);

доставка исходящей корреспонденции органов местного самоуправления и получение входящей корреспонденции, ведение учетного документа (кроме документов с грифом «для служебного пользования» и/или документов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне со степенью секретности «особой важности», «совершенно секретно», «секретно»);

комплексное обслуживание и ремонт зданий и сооружений органов местного самоуправления, работа по содержанию прилегающей территории таких зданий и сооружений, проведение реставрационных и строительно-монтажных работ на таких зданиях и сооружениях, а также на прилегающих к ним территориях;

сохранение целостности зданий, сооружений и помещений органов местного самоуправления, движимого имущества в них;

материально-техническое и хозяйственное обеспечение функционирования органов местного самоуправления и деятельности должностных лиц местного самоуправления;

обеспечение пропускного режима в здания и сооружения органов местного самоуправления и порядка пребывания в них;

обслуживание, эксплуатация и управление служебными транспортными средствами.

3. Основанием для отнесения должностей работников органов местного самоуправления к должностям, по которым выполняются функции по обслуживанию, является выполнение работником одного или более видов работ, определенных в пункте 2 этих критериев, и соблюдение требований абзаца второго пункта 1 этих критериев.

4. Перечень должностей работников органов местного самоуправления, которые выполняют функции по обслуживанию, определяется с учетом регламентов, директив, профессиональных стандартов, справочников квалификационных характеристик профессий работников или других нормативных документов, определяющих требования к содержанию и характеру работы по должности и профессиональной квалификации таких работников.

5. Перечень должностей работников органов местного самоуправления, которые выполняют функции по обслуживанию, утверждается:

сельским, поселковым, городским советом — по представлению управляющего делами исполнительного комитета соответствующего совета;

районным в городе (в случае создания), районным, областным советом — по представлению председателя соответствующего совета.

Документ вступает в силу одновременно с введением в действие Закона №3077-ІХ.

