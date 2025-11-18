В ГНС напомнили требования относительно сроков регистрации налоговых накладных, в том числе по операциям, имеющим ритмичный характер

Согласно Налоговому кодексу, регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных должна осуществляться с учетом предельных сроков.

Главное управление ГНС в Запорожской области напомнило требования относительно сроков регистрации налоговых накладных, в том числе по операциям, имеющим непрерывный или ритмичный характер.

В соответствии с пунктом 201.10 статьи 201 НКУ регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных должна осуществляться с учетом предельных сроков:

для налоговых накладных / расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 1 по 15 календарный день (включительно) календарного месяца, – до последнего дня (включительно) календарного месяца, в котором они составлены;

для налоговых накладных / расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 16 по последний календарный день (включительно) календарного месяца, – до 15 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;

для сводных налоговых накладных и/или расчетов корректировки к таким сводным налоговым накладным, составленных по операциям, определенным пунктом 198.5 статьи 198 и пунктом 199.1 статьи 199 НКУ, – в течение 20 календарных дней, следующих за последним календарным днем месяца, в котором они составлены;

для расчетов корректировки, составленных поставщиком товаров / услуг к налоговой накладной, составленной на получателя – плательщика налога, в которых предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров / услуг их поставщику, – в течение 15 календарных дней со дня получения такого расчета корректировки к налоговой накладной получателем (покупателем).

Пунктом 89 подраздела 2 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ на период действия военного положения увеличены сроки регистрации в ЕРНН налоговых накладных / расчетов корректировки, установленные пунктом 201.10 статьи 201 НКУ, кроме сроков регистрации сводных налоговых накладных и/или расчетов корректировки к таким сводным налоговым накладным, составленных по операциям, определенным пунктом 198.5 статьи 198 и пунктом 199.1 статьи 199 НКУ.

Новые сроки регистрации в ЕРНН применяются к налоговым накладным / расчетам корректировки, составленным начиная с 16 января 2023 года, и составляют:

для налоговых накладных / расчетов корректировки, составленных с 1 по 15 календарный день (включительно) календарного месяца, – до 5 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;

для налоговых накладных / расчетов корректировки, составленных с 16 по последний календарный день (включительно) календарного месяца, – до 18 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;

для расчетов корректировки, составленных поставщиком товаров / услуг к налоговой накладной, составленной на получателя – плательщика налога, в которых предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров / услуг их поставщику, – в течение 18 календарных дней со дня получения такого расчета корректировки к налоговой накладной получателем (покупателем).

Таким образом, нормы пункта 89 подраздела 2 раздела ХХ НКУ распространяются на сводные налоговые накладные / расчеты корректировки (в том числе составленные при осуществлении операций по поставке товаров / услуг, имеющих непрерывный или ритмичный характер), за исключением сводных налоговых накладных и/или расчетов корректировки к таким сводным налоговым накладным, составленных по операциям, определенным пунктом 198.5 статьи 198 и пунктом 199.1 статьи 199 НКУ.

