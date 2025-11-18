  1. В Украине

В Киеве задержан мужчина, который за 25 тысяч долларов помогал «трудоустроится» в спецслужбу

12:57, 18 ноября 2025
Столичные полицейские задержали мужчину, который помогал пройти конкурс и трудоустроиться в подразделение одной из украинских спецслужб, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
В Киеве задержан мужчина, который за 25 тысяч долларов помогал «трудоустроится» в спецслужбу
В Киеве задержан мужчина, который, по информации полиции, за 25 тысяч долларов США гарантировал клиентам успешное прохождение конкурса и дальнейшее назначение на должность в одно из подразделений украинских спецслужб.

«Делок гарантировал клиентам беспрепятственное и успешное прохождение конкурса и дальнейшее назначение на должность в подразделения одного из правоохранительных органов, ссылаясь на якобы собственные «связи». Стражи порядка задержали фигуранта во время получения им средств от «кандидата», – сообщили в полиции.

Отмечается, что мужчина распространял среди своих знакомых информацию, что самостоятельно пройти отбор в ряды правоохранительного органа невозможно без «правильных контактов». Он уверял «клиентов», что имеет связи с руководством спецслужбы и за 25 тысяч долларов США «поможет» трудоустроиться.

«Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении им оговоренной суммы средств. Следователи объявили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – добавили в ведомстве.

