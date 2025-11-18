Кабмин объявил конкурс на должности членов наблюдательного совета Нафтогаза, — Юлия Свириденко

Юлия Свириденко рассчитывает, что новый состав наблюдательного совета Нафтогаза сформируют до 20 января 2026 года.

Фото: finclub.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Правительство приняло решение об объявлении конкурса на должности членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

«Это очередной шаг в рамках правительственного плана обновления менеджмента всех государственных компаний энергетического сектора», — заявила она.

Свириденко напомнила, что контракты действующего состава истекают в январе.

По ее словам, конкурс запускают уже сейчас, чтобы своевременно утвердить новый состав наблюдательного органа и обеспечить непрерывность его работы.

«Ожидаем формирования нового состава наблюдательного совета Нафтогаза до 20 января 2026 года», — добавила глава правительства.

Ранее Кабмин утвердил план полного обновления наблюдательных советов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.