Кабмин объявил конкурс на должности членов наблюдательного совета Нафтогаза, — Юлия Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Правительство приняло решение об объявлении конкурса на должности членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».
«Это очередной шаг в рамках правительственного плана обновления менеджмента всех государственных компаний энергетического сектора», — заявила она.
Свириденко напомнила, что контракты действующего состава истекают в январе.
По ее словам, конкурс запускают уже сейчас, чтобы своевременно утвердить новый состав наблюдательного органа и обеспечить непрерывность его работы.
«Ожидаем формирования нового состава наблюдательного совета Нафтогаза до 20 января 2026 года», — добавила глава правительства.
Ранее Кабмин утвердил план полного обновления наблюдательных советов.
