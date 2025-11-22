В Черкасской области пред судом предстал мужчина, который в Telegram публиковал маршруты передвижения ТЦК

Обвиняемый полностью признал вину и заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

В Черкасской области 50-летний мужчина осужден за препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Следствием установлено, что летом мужчина был администратором Telegram-группы, где публиковал информацию о местах на Каневщине, где работники местного ТЦК и СП проводили оповещение населения, а также о их маршрутах передвижения.

Распространение таких данных в открытом доступе давало возможность местным жителям избегать встреч с представителями центров комплектования и полиции, что фактически способствовало уклонению от выполнения воинской обязанности.

Обвиняемый полностью признал вину и заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы, но, применив ст. 75 УК Украины, установил испытательный срок продолжительностью 3 года.

В прокуратуре добавили, что приговор вступает в законную силу через 30 дней с момента его оглашения, если не будет подана апелляционная жалоба.

